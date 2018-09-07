Киев, 7 сентября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Гигантский арбуз якобы выросший в Херсонской области и представленный на фотографии, опубликованной МИД Украины, на самом деле вырос в США, заявил украинский журналист Владислав Антонов в своем Facebook.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1972. СССР Арбузы

Ранее, 6 сентября, украинский МИД выложил фотографию огромного арбуза и приписал ягоде родство с Херсонской областью.

«Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области», — говорилось в публикации.

Однако позднее выяснилось, что на огромные арбузы земля «расщедрилась» в США в 2013 году. Этот гигантский арбуз был выращен неким Биллом Эдвардсом. В качестве доказательств своей версии журналист опубликовал другое фото из целой серии снимков, посвященных гигантскому арбузу. Все они были датировны 30 декабря 2013 года. Такой аргумент вынудил МИД Украины удалить запись со своей страницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина располагает «колоссальными» запасами газа, и даже анонсировал поставки «украинского газа» в другие страны через десять лет.