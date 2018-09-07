Киев, 7 сентября, 2018, 04:36 — ИА Регнум. В распоряжении Украины находятся «колоссальные» запасы газа, которые якобы являются одними из самых больших в мире, заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута телеканалу NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

По его словам, Украине всего нужно $5-$7 млрд инвестиций в нефтегазовую отрасль, чтобы обеспечить независимость страны от импортного газа. При этом Украина якобы сможет начать экспортировать не менее «колоссальные» объемы газа в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября эксперты заявили, что реверсный газ для Украины обходится на 25% дороже, чем тот же самый газ, закупаемый у России напрямую. По подсчетам экспертов, Украина за четыре года реверса газа из Словакии переплатила почти два миллиарда долларов.