Москва, 7 сентября, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Сертификационные испытания новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62 начнутся сразу после завершения заводских, сообщили в пресс-службе «Вертолетов России».

Doomych Вертолёт Ка-62

Уточняется, что лётный образец Ка-62 совершил свой первый перелет и приземлился во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Здесь его смогут увидеть участники и гости Восточного экономического форума.

«До конца 2018 года планируется завершить заводские испытания Ка-62 и приступить к сертификационным», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, первый испытательный полет Ка-62 прошел в мае прошлого года. За минувший год проведены летные испытания вертолета, по результатам которых он был доработан.

Ка-62 разработан конструкторским бюро АО «Камов». Лётный образец изготовлен в ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России».