Москва, 7 сентября, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Российское отделение неправительственной организации Transparency International выявило конфликт интересов у депутатов Московской городской и Московской областной думы. Отчет организации опубликован на ее официальном сайте.

Kremlin.ru Надежда Бабкина

В материалах расследования НПО фигурируют девять депутатов, среди которых зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре певица Надежда Бабкина и зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков.

Сообщается, что Бабкина заключала со своими театром договоры на выступления на общую сумму 6,97 млн рублей. При этом комиссия Мосгордумы, в которой заседает Бабкина, по данным отчета, курирует вопросы реализации билетов на театральные мероприятия.

«Выходит, Бабкина как депутат определяет правила для Бабкиной как директора театра», — говорится в отчете.

Напомним, в 2017 году глава управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий заявил, что в стране ежегодно материальный ущерб от коррупции составляет десять процентов от суммы материального ущерба от всех преступлений в России.