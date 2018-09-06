Москва, 7 сентября, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Делегация Совфеда во главе с его председателем Валентиной Матвиенко посетит Северную Корею 7−10 сентября, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

Визит российской делегации приурочен к 70-летней годовщине образования КНДР. В ходе поездки Матвиенко встретится с председателем Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Тхе Боком и председателем президиума ВНС Ким Ём Намом. Также делегация примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины основания Северной Корей.

В состав делегации также вошли сенаторы Виктор Бондарев, Константин Косачев, Андрей Кутепов, Олег Мельниченко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко анонсировал прибытие делегации из КНДР для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 11−13 сентября во Владивостоке на острове Русский. Состав делегации пока не известен.