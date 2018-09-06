Кишинёв, 7 сентября, 2018, 01:12 — ИА Регнум.

Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский встретились 6 сентября в резиденции Додона в молдавской Кондрице. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон отметил, что это четвертая молдавско-приднестровская встреча на высшем уровне за полтора года. Додон и Красносельский поддержали миротворческую операцию на Днестре под эгидой России. «Здесь наша позиция понятна. Я считаю, что миротворческая операция на Днестре успешна. Никаких вопросов насчет целесообразности операции не может быть. Ее нужно продолжить», — сказал Додон.

Presedinte.md Молдавско-приднестровские переговоры

«Это важный механизм, и разрушать его под каким-либо предлогом недопустимо, — заметил в свою очередь Красносельский. — Иначе это приведет к эскалации конфликта и негативным последствиям. Я рад, что у нас есть общая позиция — сохранение миротворчества».

Президент ПМР добавил, что позиция сторон разнится в вопросе об Объединенной группе российских войск в Приднестровье (ОГРВ). «Для нас это одно целое, и я не отделяю ОГРВ от миротворцев РФ. У Молдовы, по всей видимости, иное понимание. Поэтому тут консенсуса пока нет. Но важно, что есть единая позиция по миротворчеству», — сказал Красносельский.

Они также вместе выразили обеспокоенность экологической ситуацией на реке Днестр в связи с намерением Украины построить несколько ГЭС на Днестре. «Здесь у нас общая позиция: Днестр общий, и мы должны сделать все возможное, чтобы не было никаких экологических проблем и экологической катастрофы», — сказал Додон.

«Как говорится, река имеет правый и левый берег, и все мы от нее зависим, — подчеркнул Красносельский. — И относиться к этой тематике халатно или выпускать ее из своего поля зрения недопустимо. Нам предстоит выработать совместную линию поведения ради одного — сохранения экологии и самой реки Днестр».

Кроме того, затронули тему назначения Дмитрия Козака на пост спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическим отношениям с Молдавией. Вадим Красносельский отметил, что положительно оценивает этот факт. «Он политик опытный. Думаю, что будет польза. Что касается политического урегулирования, то я пока не вижу средств и методов, чтобы хотя бы к нему подойти. Поэтому предлагаю решать вопросы гуманитарные, культурные, экономические. К политике сегодня никто не готов — ни Молдова, ни Приднестровье, ни партнеры по формату «5+2». Во всяком случае, я не вижу никаких предложений, никаких механизмов, которые бы давали ясное понимание решения так называемой молдо-приднестровской проблемы. По большому счету, у Приднестровья с этим проблем нет. У нас свой политический статус, своя независимость, мнение народа, которое никем не может быть оспорено», — подчеркнул глава приднестровского государства.

Обсудили и предстоящий визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию и ПМР. «Мы готовы к встрече, рады будем видеть патриарха в Приднестровье. Думаю, не менее рады будут видеть его и жители Молдовы. Это хорошее дело. Совместное дело», — заметил Красноселький.

В заключение два президента договорились провести следующую встречу до конца года. «Очень рад, что этот диалог между лидерами двух берегов продолжается. Это конструктивный диалог, которого раньше не было, и мы будем его продолжать в интересах жителей и левого берега, и правого», — подвел итог Игорь Додон.