Лондон, 7 сентября, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают — Brent неуклонно приближается к $75 за баррель, 6 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту баррель Brent оценивается на рынке в $76,50, за день марка подешевела на 77 центов (1%). Баррель WTI подешевел на 95 центов (1,3%) и оценивается в $67,77.

Напомним, в первых числах сентября нефть Brent почти поднялась до «символических» $80 за баррель, чему способствовало ослабление доллара на валютном рынке и отчеты о высоком спросе на топливо в США.

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