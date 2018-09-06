Ереван, 6 сентября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Приказом министра иностранных дел Армении от 6 сентября, Армен Байбурдян назначен генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба МИД Армении.

mfa.am Армен Байбурдян

До этого консулом Армении в Лос-Анджелесе был председатель совета директоров страховой компании «Группа РЕСО» Сергей Саркисов.

Бизнесмен, который в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2018», составленный журналом Forbes, находится на 142 строчке, был назначен на эту должность в 2013 г. Тогда армянская пресса подвергла резкой критике назначение Саркисова.

Назначение же Байбурдяна примечательно тем, что он в 2008 году он вошёл в группу дипломатов, которые подписала так называемое «Обращение послов», в котором дипломаты призвали действующую власть воздержаться от применения силы к митингующим на площади Свободы сторонникам кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна.

В числе тех, кот подписал письмо, были заместитель министра иностранных дел Армен Байбурдян, посол Армении в Италии Рубен Шугарян, пресс-секретарь МИД Владимир Карапетян и другие дипломаты. Сразу же после этого их уволили и лишили дипломатического ранга.

«6 сентября 2018 года Армен Байбурдян, почти 10 лет назад «изгнанный» из дипломатической системы, назначен консулом Армении в Лос-Анджелесе. Это значит, что действующие власти исправляют вопиющие ошибки, корректируют несправедливые действия и решения десятилетней давности и возвращают в систему профессиональных дипломатов», — отмечает по этому поводу издание 24news.am.