Ереван, 6 сентября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Предстоящая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Путиным в Москве не будет легкой, говорится в видеокомментарии, опубликованном на сайте ArmLur.am. Премьер Армении посетит Москву с рабочим визитом 8 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Примечателен тот факт, что визит премьер-министра Армении в Россию следует за состоявшейся неделю назад встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как известно, на встрече 1 сентября Путин и Алиев обменялись мнениями об урегулировании карабахского конфликта. Предполагается, что эта тема будет затронута и на встрече Путин — Пашинян.

Кажется, тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта понемногу возвращается в повестку. Хотя пока что встреча Пашинян — Алиев не намечается, но очевидно, что в этом вопросе Россия не будет сидеть сложа руки и будет пытаться подталкивать процесс. Еще одним важным элементом встречи Путин — Пашинян, предполагается, будут внутриполитические проблемы, в частности дело «1 марта» и выдвижение обвинений в рамках него ряду должностных лиц, в том числе и бывшему президенту Роберту Кочаряну. И несмотря на то, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все это — внутреннее дело Армении, тем не менее очевидно, что они не очень довольны происходящим. В этом контексте встреча Пашиняна и Путина будет не из легких», — говорится в видеоматериале.