Вашингтон, 6 сентября, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Представители США и Канады приступили ко второму дню заключительного раунда переговоров по изменению соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 6 сентября передает агентство Reuters.

Кукрыниксы. Общими усилиями. 1968

В переговорах в Вашингтоне участвуют глава МИД Канады Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. «Дэдлайном» для переговоров назначен конец текущей недели.

Напомним, переговоры по изменению НАФТА между США, Мексикой и Канадой ведутся с августа 2017 года. В конце августа текущего года Мексика согласилась с условиями Соединенных Штатов, после чего президент США Дональд Трамп заявил, что готов к двустороннему соглашению с Мексикой вместо НАФТА.

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