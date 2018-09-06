Кемерово, 6 сентября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) в этом году к началу сентября заменила в городе Кемерово свыше 8 км ветхих теплотрасс. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, сейчас энергетики завершают подготовку системы централизованного теплоснабжения столицы Кузбасса к отопительному сезону 2018−2019 годов.

Служба по связям с общественностью СГК СГК повышает надежность теплоснабжения потребителей в Кемерове

В Кемерове на финишную прямую вышла ремонтная кампания на объектах теплосетевого комплекса СГК. По информации на 1 сентября, специалисты теплотранспортного предприятия энергохолдинга обновили в городе 8201 погонный метр наиболее изношенных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Это призвано повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Среди ключевых объектов нынешнего года — капитальный ремонт тепломагистрали на улице Терешковой, где энергетики Сибирской генерирующей компании провели перекладку 86,5 метра трубопровода диаметром 1000 мм. Эта теплотрасса играет важную роль в обеспечении теплом заискитимской части Центрального района города.

Еще один значимый объект ремонтной программы — перекладка ветхого участка тепловой магистрали диаметром 1000 мм на улице Старый аэропорт, его протяженность превышает 600 метров. По этому трубопроводу теплоноситель от Кемеровской ГРЭС СГК поступает сразу в три района кузбасской столицы: Центральный, Заводский и Ленинский.

В течение минувшего лета специалисты Сибирской генерирующей компании также провели в Кемерове плановую замену 18 ветхих участков внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью более 4000 погонных метров.

Кроме того, теплоэнергетики выполняли ремонт теплотрасс после ежегодных профилактических испытаний, вели ремонт тепловых камер, электротехнического и насосного оборудования подкачивающих насосных станций.

«К настоящему моменту мы полностью устранили в Кемерове все дефекты, какие были выявлены на тепловых сетях в ходе гидравлических испытаний. Плановые ремонтные работы, которые еще продолжаем на некоторых участках теплотрасс, не влияют на подачу теплоносителя потребителям, — говорит директор Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК) Сергей Мифтахов. — Подготовка к отопительному сезону ведется строго по графику. Мы со своей стороны делаем все, чтобы пройти предстоящую зиму, как и предыдущие — без перебоев в теплоснабжении столицы Кузбасса».

Напоминаем, контрольной датой для теплоснабжающих предприятий Кемеровской области, когда они обязаны быть готовы к запуску тепла, служит 15 сентября.