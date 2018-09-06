Вашингтон, 6 сентября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Американский журнал Military Watch опубликовал статью, в которой бывший директор Национальной разведки США адмирал Деннис Блэр призывает Тайвань рассмотреть возможность имитации атак на китайские авианосцы. Кстати, адмирал одно время был главой Тихоокеанского командования ВМС США.

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В статье говорится, что авианосная программа КНР стала одним из основных источников беспокойства для Соединенных Штатов и их западных союзников, которые после распада СССР предполагали сохранение неоспоримого доминирования в мировом океане из-за отсутствия близких соперников. Однако Китай к 2025 году планирует иметь в составе своего флота уже шесть авианосцев.

Сейчас Пекин делает упор на так называемую доктрину «голубой воды», стремится создать современный океанский флот, чтобы иметь возможность вести боевые действия в открытом океане. Важной задачей китайского флота считается обеспечение безопасности торгового флота на стратегических морских коммуникациях, бесперебойных поставок нефти из Персидского залива (Ирана) и Африки, а также защита китайских интересов при добыче нефти на шельфе, в том числе и в спорных акваториях Южно-Китайского моря.

Адмирал Деннис Блэр предлагает использовать стратегическое положение острова Тайвань, расположенного чуть более ста километров от материковой части Китая. Таким образом, Вооруженные силы Тайваня имеют возможность охотиться на китайские авианосцы и ограничить им доступ к просторам Тихого океана и Южно-Китайскому морю.

Адмирал считает, что тайваньские самолеты могли бы проводить имитационные атаки на китайский авианосец «Ляолин», демонстрируя таким образом, что «Ляолин» уязвим в условиях военного времени.

Эти призывы Денниса Блэра совпали с сообщениями о планах по размещению американской морской пехоты на Тайване, что было приравнено Пекином к вторжению на суверенную китайскую территорию.

Однако американские эксперты отмечают, что у Тайваня достаточно устаревшие самолеты, в основе которых конструктивные решения 70-х годов прошлого века. Кроме этого, ВВС страны не располагают мощными противокорабельными ракетами, такими как, например, российская Х-31 или северо-корейская Kumsong-3.

В то же время эксперты считают, если Вооруженные силы Тайваня проявят готовность рассмотреть совет адмирала Блэра, учитывая стратегическое расположение территории, то США могут предоставить своему партнеру более мощные противокорабельные боеприпасы и, возможно, даже новые боевые самолеты-носители противокорабельных ракет.