Душанбе, 6 сентября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В Душанбе при УВД столицы обещают создать рабочую группу, которая будет реагировать на обращения женщин, связанные с домогательствами и непристойным поведением в отношении них. Соответствующее указание дал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Дэвид Райкерт III. Интерьер со сценой соблазнения служанки

Рабочая группа будет обязана своевременно и безотлагательно принимать все необходимые меры по каждому обращению. Таким образом столичное руководство намерено «повышать культуру среди молодого поколения, предотвращать случаи оскорбления, унижения женщин и приставания к ним, а также устранять насилие в семье».

Стоит отметить, что такая проблема, как навязчивое внимание, переходящее порой личные границы женщины, в Таджикистане не нова. Однако обращаться с жалобами на подобное поведение мужчин в правоохранительные органы стали совсем недавно. Также в последние месяцы эта тема широко обсуждалась в соцсетях и на площадках СМИ.