Токио, 6 сентября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Скелет динозавра, обнаруженный 15 лет назад в поселке Мукава на острове Хоккайдо, возраст которого, по примерным подсчетам, составляет 72 млн лет, жители и гости Хоккайдо могут увидеть в поселке Мукава. Археологи прозвали свою находку скелет «Дракона Мукава». Сотрудники Университета Хоккайдо долгое время продолжали работу по извлечению окаменелостей из горных пород. Длина скелета от головы до хвоста составляет 8 метров — это самый большой скелет, найденный в целом виде в Японии, сообщает NHK, японская центральная телерадиокомпания. Все 150 раскопанных костей, включая череп и самые большие кости, были разложены в таком виде, чтобы зрители могли представить реальные размеры животного.

Генрих Хардер. Гадрозавриды. 1916

Сотрудники Университета Хоккайдо планируют продолжать работу над изучением скелета и исследованием местности, в которой он был найден. На данный момент публичный доступ к артефакту открыт в Four Seasons House в поселке Мукава на Хоккайдо.