Дамаск, 6 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Делегация Иордании отправилась в Дамаск с официальным визитом, который продлится ровно неделю. Как сообщает телевизионная сеть «Аль-Алям», иорданская делегация проведёт серию встреч как с представителями государственных ведомств, так и частных компаний Сирийской Арабской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Глава Торговой палаты Иордании Гассан Харфан обозначил повестку предстоящих встреч, среди них: возможность укрепления экономических отношений между двумя странами, развитие торговли, учреждение специализированных комитетов, ответственных за поддержку хозяйственных отношений между Амманом и Дамаском и создание благоприятного инвестиционного климата в обеих странах. Иорданский чиновник также выразил надежду на будущее открытие границ между Сирией и Иорданией.

По словам Гассана Харфана, делегация Иорданского Хашимитского Королевства включает 80 предпринимателей, работающих в сфере промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта и услуг; таким образом Амман подчёркивает решительность своих намерений и огромное значение внутреннего рынка Сирии для страны.