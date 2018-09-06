Париж, 6 сентября, 2018, 20:43 — ИА Регнум. 4 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал: «Президент Асад вышел из войны победителем, но обрести мир в стране не удастся без международных посредников». Как сообщает «Арабик Спутник Ньюз», в своей речи министр указал на то, что Франция сотрудничает с различными странами и организациями во имя утверждения мира в Сирии. Ле Дриан также добавил, что Россия в том числе заинтересована в дипломатическом пути решения «сирийской проблемы», так как Москва «не хотела бы превратить Сирию во второй Афганистан».

Onedio.com Сирийская армия

В настоящее время сирийским правительством прорабатывается план военной операции против оппозиционных группировок в Идлибе.