Лондон, 6 сентября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. 5 сентября стало известно, что Великобритания увеличит финансирование в фонд БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) с целью компенсировать сокращение финансирования агенства со стороны США. По сообщению палестинской телевизионной сети «Ваттан ТВ», Великобритания направит около 9 миллионов долларов на помощь палестинским беженцам, чтобы сгладить отсутствие американских долларов в бюджете фонда, ранее поступавших из Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, заявил: «Мы не согласны с решением американской администрации по поводу прекращения финансирования БАПОР. Наша страна готова приложить все усилия, чтобы новая политика США в отношении агентства не принесла ощутимого вреда палестинцам».

Новостной источник уточняет: по подсчётам «Файнэншал Таймс» Лондон увеличил финансирование БАПОР с 28,5 до 45,5 миллионов фунтов стерлингов за прошедший год. Представитель министерства иностранных дел Великобритании Алистэр Берт заявил, что деньги будут направляться на строительство школ на Западном берегу реки Иордан, в Газе, Иордании и Ливии.