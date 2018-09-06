Ульяновск, 6 сентября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области в единый день голосования будет работать корпус общественных наблюдателей. Всего их будет более 2 тыс. Данная цифра была озвучена сегодня, 6 сентября, на конгрессе общественных наблюдателей, который прошёл с участием губернатора Сергея Морозова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Получает бюллетень

9 сентября в Ульяновской области выберут более 1,4 тыс. депутатов, по итогам голосования будет сформировано 136 представительных органов государственного и муниципального управления.

«Сегодня, когда приближается день выборов, нарастает политическое напряжение, а избирательный процесс входит в наиболее активную фазу, независимые гражданские наблюдатели должны оставаться оплотом спокойствия, справедливости и законности. Вы являетесь серьезной силой, способной противостоять возможным провокациям и обеспечить максимально комфортные условия для свободного волеизъявления наших граждан», — высказал мнение глава региона Сергей Морозов.

На выборах будут работать более 2 тыс. гражданских наблюдателей. Из них значительное количество составлят студенты юридических специальностей вузов.

Напомним, Ульяновская область стала одним из первых регионов страны, где начал формироваться корпус наблюдателей и принят закон об общественных наблюдателях. Проект «Общественный наблюдатель. Выборы. Регион» стартовал в мае 2018 года. Всего в региональный список независимых наблюдателей вошли 2132 человека.