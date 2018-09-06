Москва, 6 сентября, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН по «делу Скрипалей» обернулось повторением старого набора лживых обвинений России, заявил 6 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

ИА REGNUM Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6)

Постпред России отметил, что надежды услышать нечто убедительное и проясняющее эту запутанную ситуацию абсолютно не оправдались. Вместо этого Совету Безопасности был представлен хорошо известный бездоказательный лживый коктейль, который можно не перечислять.

«В сегодняшних выступлениях мы услышали всё тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, о тренировках российских спецслужб по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», — сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заседание Совета Безопасности ООН было посвящено новым британским «уликам» по инциденту в Солсбери. Официальный Лондон продолжает голословно обвинять Россию в применении боевых отравляющих веществ для покушения на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй предъявила низкокачественные фотографии двух мужчин, «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что они являются офицерами ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым.