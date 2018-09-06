Сеул, 6 сентября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Утром 4 сентября на заводе Samsung по производству микросхем произошла авария, от отравления углекислым газом скончался 1 работник, ещё двое госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое.

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По сообщению газеты The Korea Herald, авария произошла при проверке противопожарного оборудования и была вызвана сбоем. В результате случился выброс углекислого газа, использующегося при тушении, что повлекло за собой трагические последствия.

Компания Samsung официально подтвердила информацию об инциденте. Что стало причиной аварии, до сих пор неизвестно; на месте работают специалисты.