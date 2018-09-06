Пхеньян, 6 сентября, 2018, 21:10 — ИА Регнум. 5 сентября в КНДР прибыла делегация из Южной Кореи во главе со спецпосланником президента Чон Ый Ёном. Однако в северокорейских СМИ это событие замалчивается. Целью визита является обсуждение подготовки к саммиту Северной и Южной Кореи и переговоры по ядерному разоружению КНДР. Делегацию принял лично высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Южнокорейское агентство YTN обратило внимание, что предыдущий приезд спецпосланника, который состоялся в марте, освещался в прессе, однако сейчас нет никаких упоминаний ни о самом визите, ни о предстоящем саммите глав Северной и Южной Кореи, который должен пройти в Пхеньяне в сентябре