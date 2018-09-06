Ташкент, 6 сентября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) и правительство Узбекистана заключили соглашение о предоставлении консультативных услуг по модернизации сектора гражданской авиации, сообщает 6 сентября издание Kun.uz. со ссылкой на представительство банка в Ташкенте.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

В рамках соглашения ВБ поможет Узбекистану выработать государственную политику в области управления гражданской авиацией, а также улучшить деятельность финансовых и организационных структур. Специалисты Всемирного банка выработают рекомендации по привлечению частного сектора.

Отметим, с 2010 года объем воздушных перевозок в Узбекистане каждый год увеличивался всего на 2%, что является самым низким показателем по сравнению со странами Туркестана. 75% всего пассажирского потока обслуживает национальная авиакомпания.