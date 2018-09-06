Аддис-Абеба, 6 сентября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. На скамью подсудимых по обвинению в подстрекательстве к разжиганию межэтнического конфликта попали сто чиновников Южного федерального округа Эфиопии, в том числе занимавших высшие руководящие посты. Среди задержанных и бывший мэр города Хавассы, административного центра округа, Теодрос Гебаба. Обвинения чиновникам были выдвинуты в связи с халатными действиями властей и разжиганием межнациональной розни между представителями народа сидамо и волайта, что вылилось в конфликт и столкновения. Это привело к гибели десяти человек, более 80 пострадало, а также более 3500 человек лишилось крова. В августе мэр Хавассы Теодрос Гебаба, а также ряд высокопоставленных чиновников ушли в отставку по требованию премьер-министра страны Абия Ахмеда, выступившего с заявлением, осуждающим действия властей, допустивших столкновения в южных регионах Эфиопии. Сам премьер нанес визиты в пострадавшие от конфликта районы на следующий день после столкновений, — сообщает информационное агентство Эфиопии The Ethiopian Reporter.