Обследование непальских шерпов поможет развитию интенсивной терапии
Катманду, 6 сентября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В рамках исследовательской экспедиции на гору Эверест, осуществленной Центром изучения высот, пространства и экстремальных условий при Университетском Колледже Лондона, были выявлены особенности организма гималайского народа шерпов, которые позволяют им полноценно существовать при недостатке кислорода в крови.
По сообщению новостного агентства Непала «Моя Республика», исследование выявило способность шерпов сохранять нормальный уровень кровообращения на экстремальных высотах, что позволяет им снабжать кислородом основные мышечные ткани.
Доктор Эдварт Гилберт-Кавайи, один из участников экспедиции, заявил, что более глубокое изучение физиологических механизмов шерпов может дать существенный толчок в сфере фармакологического лечения больных в критическом состоянии.