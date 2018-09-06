Катманду, 6 сентября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В рамках исследовательской экспедиции на гору Эверест, осуществленной Центром изучения высот, пространства и экстремальных условий при Университетском Колледже Лондона, были выявлены особенности организма гималайского народа шерпов, которые позволяют им полноценно существовать при недостатке кислорода в крови.

(сс) Gac Семья шерпов

По сообщению новостного агентства Непала «Моя Республика», исследование выявило способность шерпов сохранять нормальный уровень кровообращения на экстремальных высотах, что позволяет им снабжать кислородом основные мышечные ткани.

Доктор Эдварт Гилберт-Кавайи, один из участников экспедиции, заявил, что более глубокое изучение физиологических механизмов шерпов может дать существенный толчок в сфере фармакологического лечения больных в критическом состоянии.