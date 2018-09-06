Габороне, 6 сентября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Работа фотографа бывает весьма опасной профессий. С этим не понаслышке столкнулась фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер, которая снимала львов в национальном парке южноафриканской Ботсваны. Животное похитило одну из камер, однако это позволило фотографу сделать необычные снимки, пишет издание Petapixel.

(сс) mentalhealthsupportca Львица со львенком

За жизнью львов наблюдала целая группа фотографов, она слишком близко подошла к детенышу. Тогда львица направилась в сторону навязчивых наблюдателей, в результате чего Форстер и выронила дорогостоящую камеру. Животное не растерялось и отнесло в зубах аппарат в другое место, и с ним начали играть детеныши. Вскоре львята наигрались, а фотограф сделала снимки на другой аппарат и смогла забрать «похищенную» камеру.

Фотографам, которые пытаются запечатлеть диких животных, нередко приходится сталкиваться с различными трудностями в работе. Само оборудование тоже часто вызывает интерес у наблюдаемых. Например, 44-летняя Кэролайн Робертсон-Браун и её муж Ник прославились после инцидента с тюленем.

Пара возглавляла группу подводных фотографов, которые делали снимки у островов Фарн на северо-востоке Великобритании. Во время одной из съемок Кэролайн, поднимаясь вверх, наткнулась на детёныша тюленя, который хотел забрать её камеру. Аппарат был не из дешёвых, поэтому женщина решила не сдаваться. Между фотографом и тюленем произошла шуточная борьба, это успел запечатлеть Ник.