Катманду, 6 сентября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. На данный момент 15 актов, имеющих отношение к проблеме закрепления основных прав человека в Непале, были либо заблокированы парламентом, либо отправлены на рассмотрение соответствующих комиссий. Вообще не было проведено ни одного заседания по данному вопросу, так как глав комиссий еще только предстоит избрать.

Simon Жители Непала

Но этот вопрос откладывается на неопределенное время. 7 сентября спикер нижней палаты парламента Криша Бахадур Махара отправится с визитом в Китай.

По сообщению новостного издания Непала «Моя Республика», поездка спикера была запланирована еще месяц назад. Таким образом, ввиду отсутствия главы нижней палаты в стране, а также грядущих государственных праздников, заседания смогут состояться лишь в течение недели, предшествующей дате истечения заданного конституцией срока.