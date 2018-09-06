Аддис-Абеба, 6 сентября, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик в Африке Ethiopian Airlines договорился с правительством Чада о создании первой государственной авиакомпании в республике по принципу долевого владения. Национальная авиакомпания Республики Чад получила название Tchadia Airlines. Правительство Чада получило контрольный пакет акции компании в размере 51%, в то время как Ethiopian Airlines обладают 49% акций. Согласно договору, созданная компания начнет осуществлять свою работу с первых чисел октября нынешнего года.

(сс) Alan Wilson Ethiopian Airlines

Tchadia Airlines будет осуществлять авиасообщение между четырьмя краснейшими города Чада, а также совершать рейсы в соседние страны.

Ethiopian Airlines, являясь по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) ведущей авиакомпанией Африки, вступает в долевое владение национальных авиакомпаний многих африканских государств, таким образом, повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке авиаперевозок, — сообщает эфиопское информационное агенство Ethiopian Press Agency.