Токио, 6 сентября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Рыбаки острова Хоккайдо открыли сезон лова лосося, что является для Японии знаковым событием. По сообщениям NHK, японской центральной телерадиокомпании, три рыболовных судна вышли из порта на мысе Эримо, расположенного в восточной части острова. В первый день улов достиг рекордного значения. Он составил 600 кг, что примерно в 2−3 раза больше, чем в первый день сезона в прошлом году. По данным Исследовательского института лососевого и пресноводного рыболовства Исследовательской организации Хоккайдо, в регионе прогнозируется увеличение улова на 80%. Напомним, уловы предыдущих двух лет были рекордно низкими.

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Выловленный осенью лосось в Японии называют «акисакэ» и считают сезонным деликатесом на северном острове Хоккайдо.

Рыбаки утверждают, что еще рано делать какие-либо выводы и прогнозы насчет объема улова в этом сезоне, но они всё же надеются на лучшее.