Москва, 6 сентября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Российские банки уже накопили опыт хеджирования рисков. Об этом 6 сентября, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о том, как отреагирует российская банковская система на ослабление курса рубля. Произошло это в рамках первого дня работы Московского финансового форума.

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«Рубль сейчас несколько ослаб, но наши банки уже проходили такую ситуацию, — сказал Силуанов. — После волатильности, которая приключилась несколько лет назад, наши банки уже накопили опыт хеджирования рисков в случае возможной волатильности. Мы с нашей стороны используем и бюджетное правило, которое таргетирует изменение курса рубля. Мы видим и новую регуляторику со стороны ЦБ».

Также Силуанов усомнился в том, что в РФ повторится ситуация, которая была несколько лет назад, когда правительство выделяло ресурсы на капитализацию банковской системы.