Тегеран, 6 сентября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Посол Бразилии в Тегеране Родриго де Азередо Сантос на заседании ирано-бразильской торговой палаты 4 сентября сообщил, что латиноамериканское государство предоставило бизнесменам Бразилии 1,2 млрд долларов в виде долгосрочных кредитов для стимулирования сотрудничества с Ираном в различных областях экономики. Проект поддержки проводится бразильским Банком развития.

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По сообщению иранского информационного агентства «Тасним», посол Бразилии подчеркнул, что введение США санкций в отношении Ирана не может отразиться на отношениях Бразилии и Исламской Республики, а тем более на развитии экономического взаимодействия.

Раздел стран мира на два лагеря по иранскому вопросу начался весной этого года, когда США вышли из СВПД (совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе). Большинство стран мира не разделило позицию администрации Дональда Трампа и даже выступило с критикой. В числе таких стран с самого начала была Бразилия, ещё в июне заявившая, что президент США не может определять, с кем Бразилии стоит иметь дело, а с кем — нет.