Пекин, 6 сентября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Синьхуа 6 августа под заголовком «Океан» китайско-российской дружбы» помещает специальный репортаж, посвященный владивостокскому Всероссийскому детскому центру «Океан».

Леонид Голованов. Всегда вместе! 1958

В материале подчеркивается благодарность российской стороне за прием в 2008—2009 годах почти 900 китайских детей, пострадавших от разрушительного землетрясения в уезде Вэньчуань юго-западной провинции Сычуань. В 2013 году в «Океане» снова отдыхали более двух с половиной сотен китайских ребят из уезда Лушань той же провинции. «Символом глубокой дружбы между народами Китая и России» корреспондент Синьхуа называет множество фотографий, посвященных отдыху в лагере детей из КНР.

В репортаже помещены свидетельства благодарности сотрудников центра «Океан» за ответное приглашение китайской стороны посетить провинцию Сычуань и оказанный российской делегации местными властями и жителями теплый прием.

Директор центра Андрей Базилевский рассказал о прощальном вечере, устроенном ребятам из Поднебесной после окончания их отдыха в России. В частности, о том, что русские и китайские дети исполняли художественные номера вместе, рука об руку, на одной сцене. Базилевский выразил надежду, что отдыхавшие в центре китайские дети станут наследниками российско-китайской дружбы и будут способствовать развитию двусторонних отношений и укреплению связей между нашими странами.