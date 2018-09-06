Кабул, 6 сентября, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Первый взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел на территории спортивного клуба, сообщает афганское информационное агентство «Пажвок». По предварительным данным, его совершил террорист-смертник. Второй взрыв произошел в месте скопления приехавших на место происшествия журналистов, среди которых также есть жертвы.

Oxam Кабул

Полиция сообщила о 18 погибших, в то время как министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель как минимум 14 человек. Все раненные в результате взрывов были доставлены в больницы Кабула.

Ни одна из группировок еще не взяла на себя ответственность за произошедшее.