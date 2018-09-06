Кабул, 6 сентября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Министр образования Афганистана Мирвайс Балхи в ходе мероприятий в Кабуле, посвященных Международному дню грамотности, заявил, что на данный момент 3,7 миллиона афганских детей лишены какой-либо возможности получить даже начальное образование. Министр отметил, что его ведомство ведет кампанию по преодолению неграмотности населения Афганистана, в рамках которой особое внимание уделяется школьному обучению.

wikiImages Афганистанские дети

В свою очередь, премьер-министр Абдулла Абдулла заявил, что высокий уровень неграмотности населения является одним из основных препятствий на пути Афганистана к развитию. Он высоко оценил результаты работы министерства образования под руководством правительства национального единства, однако отметил, что предстоит проделать еще много работы на этом направлении. Премьер-министр также призвал международные организации, религиозных деятелей, представителей бизнеса и всех граждан страны присоединиться к кампании по преодолению неграмотности.

Как сообщает афганское информационное агентство «Толо» со ссылкой на аппарат премьер-министра, в мероприятии также приняли участие представитель ЮНЕСКО, религиозные деятели, а также послы Японии и Швеции. Последние выразили приверженность своих стран повышению уровня грамотности населения Афганистана.

Международный день грамотности был учрежден ЮНЕСКО в 1996 и ежегодно отмечается восьмого сентября. Его главной целью является привлечение внимания к борьбе с неграмотностью во всем мире и объединение усилий правительств, международных и неправительственных организаций по распространению образования.

Афганистан является страной с одним из самых высоких показателей неграмотности населения. Так, всего около 31% афганцев старше 15 лет умеют читать и писать, при этом уровень грамотности афганских женщин составляет всего 17%.