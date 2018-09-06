Москва, 6 сентября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщается на сайте кремлевской администрации.

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В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в Государственную думу поправки к проекту федерального закона №489 161−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной думой в первом чтении 19 июля 2018 года.

В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции президент также внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий.

Одновременно Владимир Путин своим распоряжением назначил заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.

В пресс-службе Госдумы подтвердили поступление поправок президента, направленных на совершенствование пенсионной системы.