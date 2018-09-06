Скопье, 6 сентября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в Скопье, 6 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Темой переговоров являлась возможность членства бывшей югославской республики в НАТО. Генсек НАТО сообщил, что альянс не примет Македонию в качестве своего члена до разрешения спора с Грецией и смены названия страны.

Напомним, референдум по вопросу о переименовании Македонии в «Северную Македонию» ранее был назначен на 30 сентября.

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