Исламабад, 6 сентября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Индийские войска нарушили перемирие на Линии Контроля в Кашмире 4 сентября 2018 года, заявило министерство иностранных дел Пакистана. Министерство потребовало разъяснений у посольства Индии за этот инцидент, в ходе которого погиб один мирный житель.

Tamba52 Офицеры ВМС Пакистана с флагом

По сообщению пакистанского новостного агентства Dunya News, пакистанская сторона обвинила Индию в систематическом нарушении перемирия 2003 года, причём отметила, что в результате более чем 2000 нарушений было убито 32 мирных гражданина и ранено 122. Министерство иностранных дел Пакистана назвало нарушения огня вооружёнными силами Индии «угрозой региональному миру и безопасности» и отметило, что их результатом может стать «стратегический просчёт».

В 2017 году вооружённые силы Индии провели серию «хирургических ударов» по территории за Линией контроля, в ответ на атаки боевиков, предположительно с территории, контролируемой Пакистаном.