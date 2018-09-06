Исламабад, 6 сентября, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео в Исламабаде встретился с министром иностранных дел, премьер-министром и начальником штаба сухопутных войск Пакистана. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главной целью госсекретаря было донести до руководства страны позицию Дональда Трампа: Пакистан должен «сделать больше», чтобы помочь США закончить длительную войну в Афганистане. В свою очередь, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что надеется на перезагрузку отношений с США при новом правительстве. Министр иностранных дел Пакистана также отметил, что у войны в Афганистане «нет военного решения», поэтому задача страны — способствовать переговорному процессу. Сам министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши получил приглашение прибыть в Вашингтон. Визит в столицу США он нанесёт во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Gage Skidmore Майк Помпео

Администрация президента США обвинила правительство Пакистана в поддержке афганских террористов. В начале сентября 2018 года Пентагон отказался предоставить Исламской Республике Пакистан помощь в размере 300 миллионов долларов