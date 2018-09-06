Нью-Дели, 6 сентября, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии отказалось от комментариев по поводу новости The New York Times о том, что начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва приказал установить контакт с Индией на уровне штабов. При этом, по сообщению индийского новостного агентства Hindustan Live, «осведомлённый источник, близкий к министерству обороны», отверг возможность подобных переговоров. По мнению журналистов, вопросы взаимоотношений между двумя странами не могут решаться на уровне штабов.

lukexmartin Индийские солдаты

После победы на всеобщих выборах 25 июля 2018 года новый премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о необходимости нормализации отношений с Индией. За прошедшую неделю он провёл три встречи с начальником штаба Сухопутных войск, обсудив с ним проблемы индийско-пакистанских отношений.