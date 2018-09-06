Казань, 6 сентября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. По факту отравления 22 учеников Актанышской средней школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов проводилась доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Татарии.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный комитет Российской Федерации

По предварительной информации, школьники почувствовали недомогание накануне вечером. Утром 6 сентября ученики школы начали массово обращаться в районную больницу.

Также проводит проверку региональное управление Роспотребнадзора.

«Организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий в полном объеме с отбором проб для лабораторных исследований (сырье, продукты, смывы с объектов окружающей среды и обследование персонала)», — уточнили в управлении, добавив, что проверяется информация о случаях кишечной инфекции, гастроэнтерита.

Проводится эпидемиологическое расследование.

Кроме того, массовое заболевание проверяет и прокуратура республики.

«По окончанию проверочных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контрольно-надзорных органов и образовательного учреждения, ответственных за организацию питания детей», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, все отравившиеся — ученики одной и той же средней школы.

По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, продукции и услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СУ СКР по Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об отравлении школьников в селе Актаныш стало известно утром 6 сентября.

Изначально в больницу обратились 16 детей, затем число заболевших увеличилось до 22 человек. Все пострадавшие школьники госпитализированы.

Состояние большей части заболевших детей оценивалось как легкой степени. Школьники получают необходимю медицинскую помощь в полном объеме.