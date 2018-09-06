Астана, 6 сентября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа средняя стоимость одного посещения дошкольных учреждений в Казахстане обходилась родителям в 823 тенге ($2,21), что на 5,1% больше, чем годом ранее. Об этом 6 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

(сс) tolmacho Дети

Стоимость одного посещения детских садов и развивающих центров в Астане составляет 1862 тенге ($5), в Алма-Ате — 1666 тенге ($4,48) и Чимкенте — 1023 тенге ($2,75).

По итогам первой половины 2018 года объем услуг в этой сфере составил 84 млрд тенге ($225,8 млн), что на 16,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что на первых этажах новостроек необходимо размещать детские сады и поликлиники.