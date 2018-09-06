Асмэра, 6 сентября, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Эфиопские повстанцы, состоявшие в группировке «Гымбот 7», покинули свою опорную базу в Эритрее и вернулись в Эфиопию в районе города Хумера, находящегося в штате Тиграй, который имеет протяженную границу с Эритреей. Эфиопское новостное агенство Fana Broadcasting Corporation опубликовало фото военных, покидающих Эритрею на военных грузовиках. Название группировки «Гымбот 7» расшифровывается как «15 мая» и связано с датой проведения республиканских выборов в Эфиопии 2005 года, повлекших за собой столкновения и беспорядки, в результате чего погибли более двухсот человек. Повстанцы смогли вернуться на Родину после того, как парламент страны отменил решение о признании организации экстремистской, наряду с Фронтом освобождения Оромо и Национальным фронтом освобождения Огадена сообщает новостное агентство Fana Broadcasting Corporation.