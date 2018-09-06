Махачкала, 6 сентября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В Махачкале задержан заместитель министра образования Дагир Исамутдинов. Его подозревают в причастности к хищению бюджетных денежных средств, пишет РИА «Дербент».

Dagminobr.ru Дагир Исамутдинов

По данным другого дагестанского СМИ — «Черновика», в отношении Исамутдинова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Якобы чиновник незаконно распорядился земельным участком, подведомственным республиканскому министерству образования.

Комментариев по данному факту от правоохранительных структур пока не поступало. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2018 года был задержан бывший министр образования Шахабас Шахов, отстраненный от должности врио главы Дагестана Владимиром Васильевым еще в конце 2017 года. Шахову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Он подозревается в причастности к хищению денежных средств при строительстве школы в городе Каспийске. Речь идет о сумме свыше 88 млн рублей.

О Дагире Исамутдинове известно, что он работал на посту замминистра с декабря 2014 года. В 2016 году был уволен и долго судился с ведомством, пишет РИА «Дербент». Суд постановил восстановить его в должности. Но Верховный суд признал законным решение об увольнении, которое вынес минобр. Исамутдинов вновь обжаловал его, на этот раз в президиуме Верховного суда Дагестана, который признал его увольнение в декабре 2016 года незаконным.

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