Аддис-Абеба, 6 сентября, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Министерство занятости и труда Эфиопии насчитало более 88 тысяч граждан Эфиопии, не имеющих дома. Основной причиной такого количества бездомных названы процессы лжеурбанизации, а также приток деревенских жителей в города в поисках лучшей жизни.

(сс) Trevor Cole Эфиопы

Среди основных причин роста бродяжничества в эфиопских городах считаются тяжёлые условия труда в сельском хозяйстве и невозможность поднять на ноги детей в многодетных деревенских семьях.

В то же время правительство страны заявило о том, что ситуация постепенно улучшается: уже более чем 22 тысячи граждан обратились за помощью и должны получить вскоре временные места проживания. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство EBC. Для решения проблемы отсутствия жилья Министерство национального благосостояния намерено строить новые жилые площади.