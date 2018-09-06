Владимир, 6 сентября, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Представитель КПРФ Максим Шевченко, которому Верховный суд РФ 6 сентября отказал в восстановлении на выборах губернатора Владимирской области, намерен обжаловать решение в президиуме Верховного суда и добиться отмены муниципального фильтра в России, сообщили ИА REGNUM представители истца. Для этого будет подана жалоба в Конституционный суд РФ.

Kremlin.ru Максим Шевченко

По словам несостоявшегося кандидата, во Владимирской области было нарушено его право избираться, были созданы «серьезные политические препятствия действующей властью для регистрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Шевченко не был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Владимирской области региональным избиркомом, так как ему не удалось пройти муниципальный фильтр. И до, и после отказа в регистрации кандидат заявлял, что в регионе есть факты принуждения местных депутатов. Якобы некоторым из них угрожали потерей мандата и бизнеса. Заявление, в котором были указаны эти доводы, Максим Шевченко подавал в СКР. Однако следователи не стали проводить доследственную проверку. Законность такого решения 7 сентября установит Октябрьский суд Владимира.