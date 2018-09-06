Воронеж, 6 сентября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Немецкая компания Krewel Meuselbach рассматривает возможность локализации производственных сил на территории Воронежской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, шла речь 6 сентября на встрече врио губернатора Александра Гусева с управляющим директором компании Томасом Квадтом.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Немецкая компания рассматривает возможность размещения производства в Воронежской области

Александр Гусев отметил, что для региона сейчас очень важны контакты с зарубежными партнерами, которые бы хотели вести здесь свой бизнес.

«В этом направлении мы стараемся создать достаточно благоприятные условия», — отметил Гусев.

Томас Квадт отметил, что в целях сохранения стабильных позиций на рынке сбыта и дальнейшего развития компания рассматривает возможность локализации на территории России: это могут быть контрактные отношения с партнерами или строительство собственного производства. Площадка реализации проекта пока не выбрана. Гость отметил, что большую роль играет установление доверительных отношений с регионом-партнером.

«Все заявленные меры поддержки, которые мы обозначаем инвесторам на входе, безусловно, предоставляются на весь период действия наших соглашений, — заверил Александр Гусев собеседника. — Одно из важнейших преимуществ регионов — это наличие кадров. И, может быть, это наше ключевое преимущество, поскольку Воронеж — крупный центр высшего вузовского образования и центр для разработки инновационных продуктов».

Глава региона также сообщил о формировании на территории области особой экономической зоны, резиденты которой получат отдельные преференции. Он также отметил, что регион имеет преимущество и с точки зрения оперативного транспортного сообщения с Москвой, энергетических ресурсов.

Гусев добавил, что на федеральном уровне завершается разработка Стратегии пространственного развития, которая предусматривает образование макрорегионов, и Воронеж должен стать центром Центрально-Черноземного макрорегиона для шести областей.

Krewel Meuselbach («Кревель Мейзельбах») специализируется на производстве лекарственных препаратов на растительной и химической основе. На предприятии работают около 220 сотрудников, ежегодный оборот составляет 50 млн евро. Продукция реализуется в основном в Германии, а также представлена еще более чем в 40 государствах, при этом Россия и страны СНГ являются крупнейшими партнерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе врио губернатора Александр Гусев сообщил о возможности создания фармацевтического кластера на территории ОЭЗ.

Об этом: Воронежские власти анонсировали создание фармацевтического кластера