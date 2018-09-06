Москва, 6 сентября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Журнал Forbes опубликовал сегодня, 6 сентября, рейтинг самых богатых российских семей.

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX

Согласно этому рейтингу, самая богатая семья в России — это Гуцериевы. Их состояние Forbes оценивает в $5,97 млрд.

На втором месте — семья Ротенбергов. Их общий капитал Forbes оценивает в $4,85 млрд.

На третьем месте оказались генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совместный капитал Forbes оценивает в $3,14 млрд.

Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал довольно спорный рейтинг самых влиятельных в России людей. На первое место в этом рейтинге ожидаемо был помещен президент России Владимир Путин.

На втором месте оказался глава Сбербанка Герман Греф, на третьем — глава «Газпрома» Алексей Миллер.