Forbes публикует рейтинг самых богатых российских семейств
Москва, 6 сентября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Журнал Forbes опубликовал сегодня, 6 сентября, рейтинг самых богатых российских семей.
Согласно этому рейтингу, самая богатая семья в России — это Гуцериевы. Их состояние Forbes оценивает в $5,97 млрд.
На втором месте — семья Ротенбергов. Их общий капитал Forbes оценивает в $4,85 млрд.
На третьем месте оказались генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совместный капитал Forbes оценивает в $3,14 млрд.
Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал довольно спорный рейтинг самых влиятельных в России людей. На первое место в этом рейтинге ожидаемо был помещен президент России Владимир Путин.
На втором месте оказался глава Сбербанка Герман Греф, на третьем — глава «Газпрома» Алексей Миллер.