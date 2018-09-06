Ярославль, 6 сентября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд постановил взыскать около 16 млн рублей за причинение значительного ущерба землям сельскохозяйственного назначения в Ярославской области отходами «Северстали». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Фото Романа Колесова Отходы «Северстали» в Даниловском районе

Речь идет о громком деле о размещении отходов в Даниловском районе Ярославской области. Как выяснилось, в октябре 2016 года между ПАО «Северсталь» и ООО «НПК Промэкология» был заключен договор на утилизацию пыли газоочистки выбросов электросталеплавильной печи. Ориентировочный годовой объем составлял более 33 тыс. тонн.

«НПК Промэкология» заключила договор с другой компанией — «ТриАн», в соответствии с которым исполнитель обязан был захоронить отходы в Даниловском районе. ООО «ТриАн» разметило отходы недалеко от населенных пунктов Попково и Шолохово Даниловского района, которые не были предназначены для размещения и хранения отходов производства.

Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело, в ходе которого было выяснено, что плодородный слой почвы загрязнен токсичными элементами — цинком и кадмием.

Приговором суда директору ООО «ТриАн» назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей, а ООО «НПК Промэкология» оштрафовано на сумму 60 тыс. рублей.

В целях возмещения вреда почвам как объекту охраны окружающей среды управление Россельхознадзора по Ярославской области обратилось в арбитражный суд региона с исковым заявлением к ООО «НПК Промэкология» о взыскании ущерба за вред, причиненный окружающей среде, в размере 15 928 320 рублей. Суд удовлетворил требование Россельхознадзора. Кроме штрафа фирма должна будет провести рекультивацию участка.