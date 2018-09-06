Якутск, 6 сентября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Соглашение будет подписано на ВЭФ. Для условий региона атомные электростанции малой мощности (АЭСММ) могут дать максимальную отдачу. Об этом 5 сентября 2018 г сообщил отметил и. о председателя правительства региона В. Солодов. Это соглашение с Росатомом в перспективе поможет решить проблему энергодефицита изолированных энергосистем региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Ранее сообщалось, что Росатома предлагает целую линейку АЭСММ для решения проблемы энергодефицита технологически изолированных энергосистем в северных регионах — в Арктике, на Чукотке, в Магаданской области, в Якутии.

Правительство Якутии намерено договориться с руководством Росатома о реализации проекта на своей территории, так как для местных условий малые АЭС могут дать максимальную отдачу.

По классификации МАГАТЭ к малым относятся реакторы, у которых электрическая мощность не превышает 300 МВт. Из всех действующих в мире реакторов малых — всего 25 штук, из которых 18 работают в Индии, 4 — в России, 2 в Китае и 1 — в Пакистане

Малые АЭС имеют ряд преимуществ перед традиционными АЭС. Из-за того, что у таких АЭС меньше мощность, меньше физические размеры, меньше объемы строительства, быстрее срок ввода в эксплуатацию, следовательно, инвестиции, объем которых много меньше, чем при строительстве традиционных АЭС, окупятся быстрее.

Все это значительно снижает финансовые риски.

НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля (научно-исследовательский и конструкторский институт), конструкторские бюро, входящие в состав «Атомэнергомаша», НИИАР (НИИ атомных реакторов) действительно имеют разработанные до разных уровней готовности проекты АЭСММ с мощностями от 6 до 300 МВт, ОКБМ им. Африкантова (опытно-конструкторское бюро машиностроения) приступило к разработке стационарного варианта реактора РИТМ-200 (транспортируемый реактор РИТМ-200 будет работать на атомных ледоколах нового поколения). Развитие проектов АЭСММ идет одновременно еще в нескольких странах, но до появления референтного образца пройдет еще не один год. Рамочное соглашение Якутии и Росатома дает надежду, что и в этом сегменте реакторостроения наш атомный проект опередит конкурентов.