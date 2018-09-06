Ярославль, 6 сентября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Вечером 5 сентября во Фрунзенском районе Ярославля произошел инцидент с участием депутата облдумы Сергея Балабаева и распространителей листовок. По итогам конфликта обе стороны написали заявления в полицию об избиении. Сам Балабаев заявил, что он подвергся нападению.

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Мне позвонил дедушка и сказал, что по району раскидывают листовки якобы от моего имени, что я снялся с выборов. Он описал этих людей — они перемещались с черными полиэтиленовыми пакетами. Мы с Никитой, моим младшим сыном, шли в сторону приемной. На улице Ньютона, дом 16 я заметил подходящего под описание молодого человека в черной майке, шортах, с черным пакетом, который обзванивал подъезды и не мог туда попасть. Я среагировал и решил посмотреть, что этот молодой человек там делает. Когда я зашел в тамбур, то этот молодой человек выскочил мне навстречу и начал наносить мне удары по голове, шее, в пах, туловище. Затем подоспел его друг. И тут мой Никита появился. Он одного задержал, а другой убежал, но ненадолго. Выскочил из двери, а потом вернулся. Убежавший хотел отбить у нас своего товарища. Никита, пока шел ко мне, умудрился вызвать полицию, которая никак не ехала. Они пытались скрыться, а мы им не давали. Тут местные жители подошли, подъехал начальник штаба Слонина (конкурент Сергея Балабаева по выборам — ИА REGNUM ), их люди. Но тут местные жители заблокировали выход. Так мы дождались сотрудников полиции», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.

У противоположной стороны другая версия событий. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM распространитель листовок Павел Борисов, депутат Балабаев напал на него и его 17-летнего брата.

Я не раз уже распространял агитационные материалы в этом округе. На этот раз мне предложили разнести листовки в несколько домов. Кто именно предложил, я не знаю, мне дали деньги и листовки. Прошел три подъезда, и тут мне позвонил брат, который оставался снаружи, сказал, что у дома ходит Балабаев со своим сыном. Когда я выходил, он меня задержал, затолкал в подъезд. Начал меня бить, толкать, говорил, что я распространяю незаконные агитационные материалы. Потом в подъезд пришел мой брат, они тоже его задержали. Пришел еще один мужчина, помощник Балабаева. Они не выпускали нас из подъезда. Балабаев угрожал мне и брату, сказал, что у него связи и он меня посадит. Брату говорил, что у него не будет хоккейной карьеры. Эти люди били нас, Балабаев поставил мне самый большой синяк. Он душил брата, бил его по пальцам пятками. Мы не споротивлялись, так как понимали, что это депутат. Я пытался звать на помощь, стучал в двери. Мимо проходили люди, мужчина и женщина, женщина хотела вмешаться, но мужчина ее отговорил. Потом они в полиции все же рассказали, что произошло», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Борисов.

Далее, по рассказу Павла, на место пришли еще трое неизвестных ему мужчин, которые заняли сторону депутата. Полиция, которую вызвал Сергей Балабаев, опросила участников конфликта, после чего распространители листовок проехали в отдел полиции. Там Павел Борисов и мама его несовершеннолетнего брата написали заявление на Сергея Балабаева и его сына.

По словам Сергея Балабаева, с места происшествия он проехал в больницу им. Соловьева. Он жалуется на боли в челюсти, голове и тошноту. От госпитализации депутат отказался, сославшись на то, что 7 сентября состоится рассмотрение дела о снятии его с выборов в Верховном суде. Павел Борисов и его брат зафиксировали повреждения в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ярославский политтехнолог, многократный участик избирательных кампаний Александр Торопов не верит в версию об избиении депутата.

На людях бить депутата — это очень маловероятно. Распространители листовок — это школьники, студенты, которые зарабатывают небольшую денежку. Это так называемая «мобилка», они четко знают — нельзя вступать в конфликты с кандидатами. И такого за 22 года моей работы ни разу не было. Я хорошо знаю Сергея Балабаева — чтобы его побить, нужно было бы человека четыре, а не двое подростков. А со стороны Балабаева было шесть человек. К тому же конкурентам Балабаева нет никакого смысла нападать на него — суд и так снял его с выборов. И Слонину, как кандидату от «Единой России», просто не позволили бы этого сделать, особенно учитывая национальный вопрос. Сергей Балабаев всегда ведет кампанию очень агрессивно, нередко вступая в конфликты. Думаю, что у Сергея просто не выдержали нервы под конец кампании, и он сорвался», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Торопов.

Сейчас проверку по этому факту ведет региональный следственный комитет, так как Сергей Балабаев является депутатом и кандидатом в депутаты, то есть спецсубъектом. Возбудить дело в отношении депутата можно только с санкции руководителя регионального управления Следственного комитета.