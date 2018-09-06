Владимир, 6 сентября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 6 сентября встретился с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Как сообщила пресс-служба правительства, на встрече речь шла о создании территории опережающего развития в городе Камешково. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Светлана Орлова

«Я надеюсь, что это позволит диверсифицировать экономику этого монопрофильного городского образования, повысить инвестиционную привлекательность, создать дополнительные рабочие места и вообще будет способствовать развитию области и помогать жить людям», — говорится в стенограмме совещания.

Светлана Орлова сообщила главе правительства, что сейчас в городе работает производство тракторов «АНТ» и предприятие, выпускающее оснастку для вагонов. Кроме того, по словам губернатора, в октябре 2018 года завершится создание производства индейки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Камешково открыт индустриальный парк, площадь которого составляет 94 га. На реализацию проекта было направлено в общей сложности 852 млн рублей, из которых 636 млн рублей — доля Фонда развития моногородов. В августе 2018 года в администрации региона сообщили, что в городе также будет создан ТОР. Одним из предприятий зоны должен стать комплекс по выращиванию индейки за 1,5 млрд рублей.